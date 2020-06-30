Україні потрібно готуватися до другої хвилі COVID-19, але сподіваюся, що найгіршого сценарію вдасться уникнути, - Зеленський

Львівщина десятий день лідирує за кількістю хворих на коронавірус. За останню добу там виявили 143 нові випадки, три людини померли.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це на традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусу повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На Закарпатті понад 70% ліжок медзакладів, які готувалися до першої хвилі епідемії, зайняті хворими. З такою динамікою треба готуватися до другої хвилі. Все ще сподіваюся, що нам вдасться оминути найгірший сценарій. Але медицина має бути готовою до всього", – сказав глава держави.

Уряд готує лікарні до другої хвилі епідемії. Зараз наявні ліжка для майже 30 тис. хворих, а апаратів ШВЛ використовується небагато, вони є в достатній кількості.

У Кабміні також наголосили, що поки не збираються відновлювати роботу дитячих таборів.

Також Президенту доповіли щодо ситуації на Прикарпатті та про міжнародну допомогу потерпілим. Зокрема, з Італії прибув перший літак з допомогою постраждалим від повені – це човни, помпи, спеціальні костюми.

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