Україні потрібно готуватися до другої хвилі COVID-19, але сподіваюся, що найгіршого сценарію вдасться уникнути, - Зеленський
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це на традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусу повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"На Закарпатті понад 70% ліжок медзакладів, які готувалися до першої хвилі епідемії, зайняті хворими. З такою динамікою треба готуватися до другої хвилі. Все ще сподіваюся, що нам вдасться оминути найгірший сценарій. Але медицина має бути готовою до всього", – сказав глава держави.
Уряд готує лікарні до другої хвилі епідемії. Зараз наявні ліжка для майже 30 тис. хворих, а апаратів ШВЛ використовується небагато, вони є в достатній кількості.
У Кабміні також наголосили, що поки не збираються відновлювати роботу дитячих таборів.
Також Президенту доповіли щодо ситуації на Прикарпатті та про міжнародну допомогу потерпілим. Зокрема, з Італії прибув перший літак з допомогою постраждалим від повені – це човни, помпи, спеціальні костюми.