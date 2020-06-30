Як такої відмови ВР призначати Шкарлета в.о. глави Міносвіти не було. У нього є три місяці, щоб проявити себе, - Шмигаль

Попри те, що комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на пост міністра освіти і науки, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що відмови парламенту "як такої не було".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр повідомив в інтерв'ю BBC News Україна.

"Шкарлета під час зустрічі з президентом висунули ректори як одного з кандидатів на посаду міністра освіти і науки. Йому давали відповідну характеристику, у нас було декілька зустрічей - формальна співбесіда і розмова про філософію та стратегію розвитку освіти та науки України. Абсолютно в чоловіка добре, ясне бачення, він має відповідний менеджерський досвід", - повідомив Шмигаль.

Водночас він зазначив, що "відмови парламенту як такої не було. Виконання обов'язків міністра освіти і науки - шанс для кандидата проявити себе, показати стратегію, філософію, навички та професіоналізм".

"Парламент збирається йти на канікули, а міністрів призначає Верховна Рада. Тому, думаю, традиційний тримісячний строк - це той термін, за який людина може ознайомитися з ситуацією і проявити себе", - сказав прем'єр.

Відповідаючи на запитання про те, що серед журналістів побутує думка, можливо помилкова, що багатьох міністрів, на кшталт пана Шкарлета, відбирає президент із працівниками ОП і спускає їх прем'єру, а в нього немає права голосу, щоб відхилити це, Шмигаль сказав: "Це дійсно хибне враження. Кабінет Міністрів - одна з трьох гілок влади, яка ухвалює колегіальні рішення і здійснює виконавчу владу. Не можна казати, що хтось нам призначає міністрів.

Ми радимося з президентом, я ніколи цього не приховую, навіть деякі співбесіди з потенційними міністрами на початках проводили разом. Для мене це був елемент підтримки. Щодо міністрів, які призначалися вже пізніше, - це моє рішення. Але сьогодні в Україні є унікальна ситуація, коли парламент, президент і Кабмін можуть працювати в одному векторі. Мій стиль роботи доволі демократичний, тому я не ставлю обмежень і не заплітаю інтриг, не намагаюся створювати якісь сфери впливу.

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Ключове завдання - це професіоналізм та результативність всіх міністрів. Інтриги немає, впливів, якихось нав'язувань теж немає. Міністрів обирає парламент, а подає прем'єр. В мене також є своя думка і своя позиція по життю, є такі особистості в Україні, яких я не прийму, хто б мені їх не рекомендував. Тому це хибне уявлення, хибна думка".

На уточнювальне запитання, що буде, якщо за ці три місяці міністр освіти покаже себе не з кращого боку, Шмигаль наголосив, що нинішній Кабмін "доволі швидко ухвалює кадрові рішення щодо людей, які не відповідають посадам і вимогам часу".

"Є питання порядності та професійності, які також для нас важливі, як і відсутність корупції у вищих ешелонах влади. Ці параметри застосовуються до всіх членів урядової команди.

Якщо міністр або в.о. міністра не відповідатиме посаді, то можна і не чекати три місяці", - резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Шкарлет - учасник декількох скандалів. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат). Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.

Після призначення Шкарлета партія "Голос" зареєструвала законопроєкт, який заборонить обіймати посади в Кабінеті міністрів України і пости ректорів університетів людям, у чиїх наукових роботах було виявлено плагіат.

Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

Також Новосад повідомляла, що Шкарлет купив собі на кошти університету елітний автомобіль.