Київ і 13 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.
Згідно з даними МОЗ, станом на 30 червня показники для послаблення протиепідемічних заходів не відповідають нормі в: Києві, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.