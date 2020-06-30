Двох воїнів на Донбасі поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ, - штаб ОС
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Російсько-окупаційні війська на Донбасі обстріляли позиції операції Об'єднаних сил, два воїни зазнали осколкових поранень.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ООС, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на луганському напрямку біля Новозванівки в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, двоє військовослужбовців Збройних Сил України зазнали осколкових поранень", - йдеться в повідомленні.
Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу.
Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. Втрати противника уточнюються.