Із законопроєкту про гральний бізнес зникли раніше підтримані норми. У нинішній редакції закон небезпечний для українців, - нардепка від "Голосу" Васильченко

Нардепка "Голосу" Галина Васильченко каже, що законопроєкт про гральний бізнес, поправки до якого сьогодні розглядає Верховна Рада, в нинішній редакції є небезпечним для українців.

Про це вона розповіла в коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ключові позиції, з якими не згодна фракція "Голосу". Перше: те, що зараз залишаються ігрові автомати в 3- та 4-зіркових готелях. Наша позиція - ігрові автомати мають бути тільки в 5-зіркових готелях.

Друге: в першому читанні була прийнята норма, яку ми відстояли, про відстань щонайменше 500 метрів ігрових автоматів від закладів соціальної інфраструктури - дитячих садочків, шкіл тощо. Зараз цю норму прибрали, і ми своїми правками будемо наполягати, щоб її повернули.

Третє: в першому читанні була прийнята норма про максимальну кількість ігрових автоматів, яке може перебувати на території України. Була прийнята норма про 40 тис. ігрових автоматів. Я своєю правкою буду наполягати, щоб взагалі обмеження було в 30 тис. Але, на жаль, навіть цю норму про 40 тис. прибрали", - розповіла Васильченко.

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"Тобто зараз в Україні може бути в 3-, 4- та 5-зіркових готелях ігрових автоматів необмежена кількість. І ще важлива загрозлива норма - це те, що можуть розміщувати гральні автомати на територіях готелів, а не в приміщеннях готелів. Розумієте, що можна віднести до території готелю ... Якщо скласти всі ці норми разом, то ми бачимо, що в такому вигляді, в якому зараз хочуть ухвалити цей закон, він насправді дуже небезпечний для українців", - додала нардепка.

Васильченко вважає, що таким чином гральний бізнес хочуть легалізувати лише в інтересах представників цього бізнесу, не думаючи про інтереси людей.

Як повідомлялося, народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт про організацію грального бізнесу 16 січня 2020 року. До нього надійшло 3445 поправок. 30 червня Рада розпочала його розгляд в другому читанні.

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Законопроєкт пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців під час приймання ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. Водночас урядовий законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.