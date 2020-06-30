Фракція "ЄС" пропонує облрадам взяти шефство над постраждалими від паводку районами

Нардепка "Європейської Солідарності" Софія Федина пропонує обласним радам взяти шефство над постраждалими від повені районами, зокрема, над процесом використання коштів, виділених на ліквідацію наслідків стихійного лиха.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Дуже б хотілося з огляду на те, що у нас влада часто неспроможна, щоб саме місцеві органи влади, зокрема обласні ради взяли на себе відповідальність і шефство над процесом відновлення, який буде відбуватися. Зокрема, контроль над процесом надходження і витрати коштів, оскільки часто гроші виділяються, а потім вони кудись зникають", – зауважила нардепка.

За словами Федини, потрібно подумати, як комплексно можна не тільки вирішити проблеми, з якими зіткнулися люди сьогодні, але і розробити план забезпечення безпеки в майбутньому від таких трагічних наслідків повені.

Нардепка подякувала органам місцевого самоврядування, обласним радам, волонтерам, людям доброї волі, які долучилися в усіх п’яти областях до допомоги людям, які постраждали від стихійного лиха. Крім того, вона закликала долучити Тернопільську область до програми державної допомоги.

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"В той час, коли Кабмін говорить про п’ять областей, які зазнали втрат через стихійне лихо, кошти виділяються тільки для допомоги чотирьом областям. На Тернопільську область виділено нуль гривень", – підкреслила нардепка.

Федина також зазначила, що є райони, зокрема в Івано-Франківській області, які досі не відвідали представники влади.

"Тут велика подяка багодійникам. Саме в ці місця, де найбільше постраждали люди від повені, де взагалі важкодоступні місця, саме туди приїхав Петро Порошенко з командою, хоча як народний депутат від мав би спостерігати, як вирішує це питання влада. Тут маємо об’єднатися ми усі", – наголосила депутатка.

"Насправді я бачу, що замість того, щоб системно вирішувати, зокрема, проблеми, пов’язані із стихійним лихом, ми маємо переслідування політичних опонентів, ми сьогодні чомусь розглядаємо питання про збільшення зарплат прокурорам і суддям", - підсумувала нардепка.

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