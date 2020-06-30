У Луцьку від ускладнень COVID-19 померла породілля: 5 дітей залишилися сиротами, - міськрада

У Луцьку від ускладнень коронавірусу померла породілля.

Як повідомив начальник управління охорони здоров'я Луцької міськради Володимир Лотвінов, коронавірус у 39-річної жінки, яка приїхала народжувати до Луцька, виявили після пологів і відразу перевели її до Волинської обласної клінічної лікарні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні Олександра Дудара, жінка два дні перебувала в реанімації. Вона надійшла до медзакладу з низькою сатурацією кисню, мала слабковиражену супутню патологію.



Як повідомляється на сторінці у Facebook Луцького клінічного пологового будинку, вагітна з Млинівського району Рівненської області 22 червня під час консультації у Волинському обласному перинатальному центрі була оглянута лікарями і направлена в обласну інфекційну лікарню. Там їй зробили рентген, взяли аналіз для проведення ПЛР-тесту і відправили до пологового.

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"23 червня жінці проведено кесарів розтин згідно акушерських показів. Народилася дитина у тяжкому стані. У зв'язку з погіршенням стану породіллі та підтвердженим діагнозом COVID-19 (позитивний ПЛР-тест) 24 червня її перевели до обласної лікарні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається в дописі, 28 червня жінка померла. Новонароджена дівчинка наразі перебуває у відділенні дитячої реанімації Луцького клінічного пологового будинку з позитивною динамікою. Коронавірус у неї не підтверджено.

Голова Підлозцівської об’єднаної територіальної громади Рівненської області, де проживала 39-річна жінка, Микола Костюкевич у Facebook написав, що, окрім новонародженої дівчинки, без матері залишилося ще 4 дітей. Він додав, що лікарі майже шість днів боролися за життя жінки, але, на жаль, вона померла.

"Сиротами залишилися три синочки та дві донечки, найменшій на день похорону – лише шість днів", - зазначив Костюкевич.