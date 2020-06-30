Українець Сінченко втретє опинився в полоні найманців РФ на Донбасі, - мати

Окупанти на Донбасі знову спіймали 29-річного патріота України Григорія Сінченка, який утік з катівень так званої "ДНР", де його піддавали тортурам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Мама хлопця Тетяна Гулевська розповіла, що Григорія спіймали в понеділок, 29 червня.

"Таку інформацію надав наш адвокат, який перебуває в Донецьку. За його даними, мого сина зараз утримують на території місцевого ІТТ, але точної інформації про його місцезнаходження немає", – розповідає жінка.

Тиждень тому окупанти також затримали 26-річну сестру Григорія Сінченка Ольгу, повідомила Гулевська. Дівчину, за її словами, допитували, адже думали, що вона щось знає про брата. Проте на зв'язок він виходив лише з мамою.

"Ми переживали, що Григорія могли навіть убити. Але насправді він дивом утік. Декілька разів телефонував мені – просив допомогти з поверненням на мирну частину країни. У вівторок, 30 червня, йому мали б передати речі, необхідні для повернення, проте напередодні сина знову схопили. Ми боїмося, що йому загрожує фізична розправа та чергові тортури", - додала мама Григорія.

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25-річний Григорій Сінченко був заарештований в окупованому Донецьку 2 грудня 2016 року. Його звинувачували в партизанській діяльності, незаконному зберіганні зброї, підривах вишки мобільного оператора Фенікс. У грудні 2017 року Сінченко разом із 74 бранцями, яких тоді обміняли, повернувся в Україну.

У "ДНР" за партизанську діяльність проти так званої "народної республіки" його, інваліда третьої групи, піддавали пекельним тортурам. За словами матері, Тетяни Гулевської, його катували електрострумом, підвішували до стелі за вивернуті руки, душили, били так, що розірвалася легеня...

Здавалося б, після такого досвіду людина буде триматися подалі від "ДНР". Але Григорій ще в полоні вирішив, що має помститися катам. Мати намагалася відрадити сина від планів помсти.

У жовтні 2019-го Сінченка знову затримали "спецслужби ДНР".

У травні 2020-го повідомлялося, що Сінченку вдалося втекти з полону терористів

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