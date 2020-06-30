Окупанти блокують пункти пропуску на Донбасі, працює лише один КПВВ, - Держприкордонслужба

З 11 червня найманці РФ блокують роботу КПВВ "Мар'їнка", а з 28 червня КПВВ "Новотроїцьке". Пропуск здійснюється тільки в "Станиці Луганській".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Згідно з вимогами наказу Командувача об’єднаних сил, контрольно-пропускні операції в КПВВ "Новотроїцьке" здійснюються щоденно на виїзд до тимчасово окупованої території з 7:00 до 18:00, на в’їзд до контрольованої території – з 7:00 до 20:00, а в КПВВ "Мар’їнка" - щоденно з 11:00 до 14:00. Проте ці дорожні коридори наразі заблоковані найманцями РФ.

У контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" пропуск громадян в пішому порядку через лінію розмежування здійснюється щоденно на вихід до тимчасово окупованої території з 7:00 до 18:00, на вхід до контрольованої території – з 7:00 до 20:00. Вчора даний КПВВ перетнуло понад 800 осіб.

Пропускні операції в КПВВ "Майорське" та "Гнутове" на цей час не здійснюються.

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