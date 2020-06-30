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Зеленський включив Стефанчука до складу Національної ради реформ

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Зеленський включив Стефанчука до складу Національної ради реформ
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про включення заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука до складу Національної ради реформ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний Указ №257/2020 оприлюднено на сайті ОП.

"На часткову зміну пункту 1 статті 1 Указу Президента України від 23 червня 2020 року № 245 "Про склад Національної ради реформ" увести до складу членів Національної ради реформ, які беруть участь в її роботі з усіх питань, Стефанчука Руслана Олексійовича - Першого заступника Голови Верховної Ради України, Представника Президента України у Верховній Раді України (за згодою)", - йдеться в тексті документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський затвердив персональний склад Нацради реформ

Нагадаємо, 23 червня 2020 року президент України Володимир Зеленський затвердив персональний склад Національної ради реформ, яку він сам очолює.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • susanin
    Вот зеле бесплатній совет:
    Зеленский включил Стефанчука в состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 5014
  • Nickol Nickols
    Как же он туда вошёл?
  • Andriy Kalnyshevsky
    А шо там с грузинским жуликом? Кроме себе-зарплаты в полмилиона есть еще реформы?
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