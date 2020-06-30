Зеленський включив Стефанчука до складу Національної ради реформ
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Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про включення заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука до складу Національної ради реформ.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний Указ №257/2020 оприлюднено на сайті ОП.
"На часткову зміну пункту 1 статті 1 Указу Президента України від 23 червня 2020 року № 245 "Про склад Національної ради реформ" увести до складу членів Національної ради реформ, які беруть участь в її роботі з усіх питань, Стефанчука Руслана Олексійовича - Першого заступника Голови Верховної Ради України, Представника Президента України у Верховній Раді України (за згодою)", - йдеться в тексті документа.
Нагадаємо, 23 червня 2020 року президент України Володимир Зеленський затвердив персональний склад Національної ради реформ, яку він сам очолює.