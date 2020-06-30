Прикордонники продавали інформацію з баз даних Держприкордонслужби на Івано-Франківщині, - СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили в Івано-Франківській області чинного і колишнього прикордонників на продажі інформації з обмеженим доступом з бази даних Державної прикордонної служби. Клієнтами фігурантів були, зокрема, учасники кримінальних угруповань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередніми даними слідства, зловмисники продавали дані про перетин держкордону громадянами України та іноземцями, термін їхнього перебування в країні та наявність заборон на в’їзд чи виїзд.

Свої "послуги" зловмисники пропонували через спеціалізовані інтернет-сервіси. Оплату від замовників вони отримували на банківські картки.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

Матеріали справи направлено до суду.

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