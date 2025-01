Підписання договорів про "промисловий безвіз" із ЄС у 2021 році може і не бути, - віцепрем'єрка Стефанишина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина допускає, що підписання договорів у межах Угоди про оцінку відповідності та прийняття промислової продукції (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products, АСАА) може не бути і в 2021 році.

"Я гадаю, що найважливішим є те, що ми розпочали ці переговори, що до України приїде така місія (оціночна місія із "промислового безвізу". - Ред.). Після того, вона має оцінити все законодавство у сфері технічного регулювання стандартів для промисловості, яке ми трансформували останні десять років. Далі буде проведено оцінку всіх органів ринкового нагляду, як вони працюють, як вони функціонують, також органи сертифікації та акредитації. Тобто це доволі тривалий процес", - сказала Стефанишина в ексклюзивному інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ. Віцепрем'єрка додала, що робота місії відбуватиметься в чотири етапи, і лише після них Україна отримає рекомендації, які повинна буде виконати. Також читайте: Стефанишина про відкриття кордонів: З 1 липня дива не станеться. Це залежить від показників захворюваності на COVID-19 "Фактично, ми на переможному шляху, оскільки наразі ми входимо в технічні процедури, із закінченням яких ми будемо готові говорити про підписання. Це не швидкий процес, але я намагатимуся його пришвидшити", - наголосила вона. Стефанишина також зазначила, що проситиме європейську сторону, незважаючи на обмеження, які пов'язані з коронавірусом, прискорити початок проведення оціночної місії, хоча б у дистанційному форматі на етапі роботи з нормативною базою. На уточнювальне запитання, чи варто очікувати підписання договорів у межах "промислового безвізу" у 2021 році, віцепрем'єрка заявила, що цього може і не бути. "Але найбільшої домовленості ми вже досягли. Нагадаю, що ще три роки тому в жодному офіційному документі Україна-ЄС, крім експертної робочої групи, мови про намір підписання цієї угоди не було. Надзвичайними зусиллями вдалося закріпити в декларації минулого саміту це питання", - констатувала Стефанишина.

Автор: Наталя Джума