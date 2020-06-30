"Укрзалізниця" частково переводить своїх співробітників на чотириденний робочий тиждень

З 1 липня "Укрзалізниця" переводить на чотириденний робочий тиждень співробітників апаратів управлінь центрального офісу компанії, регіональних філій і філій та інженерно-технічних працівників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці", про це розповів в. о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик під час зустрічі з представниками профспілок компанії.

Співробітників, які працюють за змінним графіком, зайнятих на роботах капітального характеру (з реконструкції та капітального ремонту колії, стрілочних переводів, штучних споруд), з ремонту, обслуговування й налагодження основного технологічного устаткування, з безпосереднього перевезення вантажів і пасажирів та їх обслуговування, за словами очільника "Укрзалізниці", запровадження неповного робочого тижня не торкнеться.

У ході зустрічі Юрик нагадав, що сьогодні АТ "Укрзалізниця" напрацьована та впроваджується низка антикризових заходів для якнайшвидшого подолання викликів, що постали перед компанією внаслідок пандемії коронавірусу.

"Нам уже вдалося досягти стабілізації ситуації завдяки низці заходів економії на непріоритетних видатках, раціоналізації обсягу ремонтів та обслуговування, активній боротьбі з корупцією, отриманні додаткових доходів від продажу непридатного до використання майна. Зараз ми маємо зосередитися на перевізній роботі та наших клієнтах. Важливо, щоб усі процеси працювали чітко та на відповідну потужність до запиту реального сектору економіки. Умови праці залізничників, які відповідають за безперервність руху поїздів, будуть збережені", - зазначив він.

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Також на виконання Закону України, яким обмежено рівень оплати керівників держкомпаній, на період карантину приведено розмір зарплати членів правління Укрзалізниці до розміру, що не перевищує 10 мінімальних зарплат. Крім того, заробітні плати всіх топменеджерів центрального апарату в добровільному порядку знижені до 25 %. Таким чином керівництво товариства солідаризується з усім колективом залізничників.

Керівник компанії наголосив, що скорочення робочого тижня для окремих працівників — це вимушений крок, про який було заздалегідь повідомлено працівників наприкінці квітня цього року, за два місяці до запровадження, та вже наприкінці серпня компанія повернеться до перегляду строку дії цього рішення.

"Все залежатиме від відновлення економіки України та обсягів вантажних залізничних перевезень. Я впевнений, що компанія впорається з цією кризою та вийде з неї сильнішою та ефективнішою", - резюмував він.