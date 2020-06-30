Пільговики і надалі користуватимуться громадським транспортом Києва на звичних умовах, - КМДА

Пасажири, що мають право пільгового проїзду в громадському транспорті, зможуть користуватися проїзними посвідченнями старого зразка до кінця року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Таким чином, учні київських шкіл зможуть користуватися паперовими учнівськими посвідченнями до моменту видачі нових. Студенти столичних закладів вищої освіти матимуть можливість оформити транспортну картку Kyiv Smart Card із пільговими поїздками. А пільгові категорії пасажирів, що мають право безкоштовного проїзду, проте незареєстровані у Києві, зможуть скористатися своїм правом у звичному режимі.

Раніше Київська міська державна адміністрація заявила про готовність відтермінувати до 1 січня 2021 запровадження єдиного електронного квитка на проїзд у міському громадському транспорті, щоб дати можливість уряду розробити зміни до законодавства про надання пільг на проїзд пільговим категоріям громадян. А громадянам, які мають пільги, - можливість безкоштовно користуватися громадським транспортом.

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