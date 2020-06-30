У праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва беруть участь чотири нардепи, - Качура

Четверо депутатів беруть участь у внутрішньопартійному праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив нардеп "Слуги народу", заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура.

"Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський і я. Усередині партії серед депутатів більше інших кандидатів поки що не було, наскільки я знаю. Але ми не відкидаємо варіанта, що може хтось з'явиться в останній момент ззовні", - сказав Качура.

Свої шанси як можливого кандидата на посаду мера столиці Качура оцінює високо, наголосивши, що у нього є підтримка, і у фракції, і в партії.

Найбільш серйозним суперником на майбутніх виборах у мери Києва Качура вважає нинішнього міського голову Віталія Кличка.

"На сьогодні нинішній мер обганяє всіх можливих кандидатів, але картина може змінитися, оскільки не всі ще заявили про свій намір брати участь у виборах мера. Я знаю, що планують "піти в мери" відомі підприємці, ведучі телеканалів", - зазначив Качура.

Качура зазначив, що кандидата у мери від "Слуги народу" буде визначено через декілька тижнів й останнє слово - за президентом Володимиром Зеленським, який у своєму рішенні опиратиметься на показники соціологічних досліджень, а кандидата висуне конференція міської партійної організації після офіційного старту виборчої кампанії.

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