"Укрзалізниця" частково відновила рух приміських поїздів у Волинській та Рівненській областях

Від сьогодні, 30 червня, "Укрзалізниця" частково відновлює курсування приміських поїздів у Волинській та Рівненській областях. Наразі заплановано курсування 10 приміських поїздів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" частково відновлює рух приміських поїздів згідно з рішенням про послаблення карантину від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Волинській та Рівненській областях", - йдеться в повідомленні.

Так, з 30 червня відновили своє курсування такі поїзди: №6092/6091 Рiвне - Львів, №6096/6095 Львів - Рівне, №6384/6383 Красне - Рівне - Здолбунів, №6382/6381 Здолбунiв - Рівне - Красне, №6302 Іваничі - Ковель, №6307 Ковель - Іваничі, №6341/6342 Сарни - Здолбунiв, №6335/6336 Здолбунiв - Сарни, №6319/6321 Сарни — Рафалівка, Чорторийськ - Ковель, №6320/6322 Ковель - Чорторийськ, Рафалівка - Сарни.

"Укрзалізниця" закликає пасажирів суворо дотримуватися всіх санітарних норм і серйозно ставитися до карантину.

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