Новини

Київ чекає офіційної реакції Парижа на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту в окупований Крим, - МЗС

4 89541
Київ чекає офіційної реакції Парижа на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту в окупований Крим, - МЗС
Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час зустрічі з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном попросила Францію офіційно відреагувати на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані в окупований Крим, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Перша заступниця міністра звернула увагу посла на неприпустимість контактів громадян Франції з представниками окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованих територіях України. У цьому зв’язку Еміне Джапарова звернулася з проханням офіційно відреагувати на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані до Криму (30 червня-2 липня)", - говориться в повідомленні МЗС України у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Етьєн де Понсен зі свого боку підтвердив незмінну позицію офіційного Парижа щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, в т.ч. в рамках ООН та інших міжнародних організацій, а також запевнив, що передасть до МЗС Франції звернення Еміне Джапарової щодо візиту французьких депутатів Європарламенту до Криму", - повідомили в зовнішньополітичному відомстві.

Також Джапарова наголосила на незаконності проведення окупаційною адміністрацією РФ "голосування" щодо внесення змін до конституції Російської Федерації на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України у Донецькій та Луганській областях та Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, як і будь-яких "референдумів" та "голосувань" на окупованих територіях України.

Читайте також: Порошенко - послу Франції: Важливо зберегти санкції проти Росії

У ході зустрічі обговорено пріоритети взаємодії у захисті суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, питання посилення міжнародних зусиль з деокупації Криму, а також проблематику порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України та зміцнення безпеки в регіоні Чорного і Азовського морів.

Співрозмовники підкреслили важливість подальшої взаємодії з метою ефективної протидії спробам поширення Росією дезінформації антиукраїнського змісту, що ставлять під загрозу суверенітет і територіальну цілісність України.

Крім того, Джапарова і де Понсен обмінялися думками щодо підготовки майбутніх двосторонніх політичних контактів, зокрема, візиту до Києва президента Франції Еммануеля Макрона на запрошення президента України Володимира Зеленського.

"Домовлено про активізацію торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, реалізацію спільних проектів. Підтверджено зацікавленість провести засідання двосторонньої економічної Комісії, щойно дозволить епідеміологічна ситуація. Еміне Джапарова подякувала за допомогу Франції у соціально-економічному відновленні східних областей України, які постраждали від агресії РФ", - повідомляє МЗС.

Також Джапарова звернулася з проханням до французької сторони розглянути можливість надання допомоги областям України, які потерпають від сильної повені.

Французький дипломат позитивно відзначив приєднання України до міжнародної ініціативи "Партнерство Біарріц" з утвердження рівності жінок і чоловіків, започаткованої країнами Групи семи під головуванням президента Французької Республіки Еммануеля Макрона.

Ранее СМИ сообщили, что делегация французских депутатов Европейского парламента прибудет в Крым с визитом и ознакомится с организацией голосования по поправкам к Конституции РФ.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Саня Мантула 143b28a2
    Заводите уголовные дела на лягушатников. Импотенты!
  • Igor L
    Київ не має чекати, Київ має діяти! Це провал, провал української дипломатії, посла потрібно відкликати, він провалив всю роботу! Міністра закордонних справ потрібно знімати, бо це не робота, це фальсифікація дипломатії! МЗС України мало недопустити будь які вояжі фрацузьких офіційних осіб в Крим! Тепер потрібно оголошувати їх персонами нон-грата в Україні, і відкривати по відношенню до них кримінальні провадження! Незаконний перетин державного кордону України це злочин!
  • belge
    Непонятная предъява. Зелиным кацапским друганам-артистам, которые за Крым-наш топят, везде можно, а этим, получается, нет?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини