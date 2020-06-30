Київ чекає офіційної реакції Парижа на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту в окупований Крим, - МЗС
"Перша заступниця міністра звернула увагу посла на неприпустимість контактів громадян Франції з представниками окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованих територіях України. У цьому зв’язку Еміне Джапарова звернулася з проханням офіційно відреагувати на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані до Криму (30 червня-2 липня)", - говориться в повідомленні МЗС України у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
"Етьєн де Понсен зі свого боку підтвердив незмінну позицію офіційного Парижа щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, в т.ч. в рамках ООН та інших міжнародних організацій, а також запевнив, що передасть до МЗС Франції звернення Еміне Джапарової щодо візиту французьких депутатів Європарламенту до Криму", - повідомили в зовнішньополітичному відомстві.
Також Джапарова наголосила на незаконності проведення окупаційною адміністрацією РФ "голосування" щодо внесення змін до конституції Російської Федерації на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України у Донецькій та Луганській областях та Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, як і будь-яких "референдумів" та "голосувань" на окупованих територіях України.
У ході зустрічі обговорено пріоритети взаємодії у захисті суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, питання посилення міжнародних зусиль з деокупації Криму, а також проблематику порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України та зміцнення безпеки в регіоні Чорного і Азовського морів.
Співрозмовники підкреслили важливість подальшої взаємодії з метою ефективної протидії спробам поширення Росією дезінформації антиукраїнського змісту, що ставлять під загрозу суверенітет і територіальну цілісність України.
Крім того, Джапарова і де Понсен обмінялися думками щодо підготовки майбутніх двосторонніх політичних контактів, зокрема, візиту до Києва президента Франції Еммануеля Макрона на запрошення президента України Володимира Зеленського.
"Домовлено про активізацію торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, реалізацію спільних проектів. Підтверджено зацікавленість провести засідання двосторонньої економічної Комісії, щойно дозволить епідеміологічна ситуація. Еміне Джапарова подякувала за допомогу Франції у соціально-економічному відновленні східних областей України, які постраждали від агресії РФ", - повідомляє МЗС.
Також Джапарова звернулася з проханням до французької сторони розглянути можливість надання допомоги областям України, які потерпають від сильної повені.
Французький дипломат позитивно відзначив приєднання України до міжнародної ініціативи "Партнерство Біарріц" з утвердження рівності жінок і чоловіків, започаткованої країнами Групи семи під головуванням президента Французької Республіки Еммануеля Макрона.
Ранее СМИ сообщили, что делегация французских депутатов Европейского парламента прибудет в Крым с визитом и ознакомится с организацией голосования по поправкам к Конституции РФ.