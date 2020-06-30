"Слуга народу" поки не визначилася, кого підтримає на проміжних виборах у Раду в окрузі №208 на Чернігівщині, - Качура
"Ще (партія) не визначилася. Такого кандидата висуватиме з'їзд", - сказав Качура в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Він також розповів, що не згоден з рішенням Центральної виборчої комісії (ЦВК) про проведення проміжних виборів до ВР у 208-му окрузі одночасно з місцевими виборами. "По-моєму, єдиний правильний варіант - проведення виборів у двомісячний термін після ухвалення ЦВК рішення, як зазначено у законі", - сказав народний депутат.
Качура повідомив, що направив депутатське звернення до ЦВК і наразі очікує від неї офіційних роз'яснень.
Народний депутат не виключив, що хтось оскаржить таке рішення ЦВК. "Цього можливо досягти (змінити рішення ЦВК про дату проведення проміжних виборів - ред.), лише оскарживши це рішення в суді. Я не виключаю, що таке може статися. Гадаю, є зацікавлені особи, щоб якнайшвидше провести вибори у цьому конкретному окрузі", - розповів заступник голови комітету.
Як повідомлялося, ЦВК своєю постановою призначила на 25 жовтня 2020 року проміжні вибори до ВР в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область) у зв'язку з достроковим припиненням повноважень народного депутата України Валерія Давиденка, обраного в цьому виборчому окрузі. Тіло Давиденка було знайдено в його офісі у Києві з вогнепальним пораненням голови 23 травня.
Давиденка було обрано до Верховної Ради нинішнього скликання як самовисуванця.