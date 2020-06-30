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ЗСУ можуть взяти на озброєння ракетний комплекс "Нептун" вже через півтора місяці, а дивізіон з'явиться в 2021 році, - "Укроборонпром"

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Збройні сили України можуть взяти на озброєння ракетний комплекс "Нептун" через півтора-два місяці. Дивізіон ракетних комплексів може бути поставлено в ЗСУ вже до кінця 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

За словами генерального директора конструкторського бюро "Луч" Олега Коростельова, випробування РК "Нептун" вже завершені. Далі відбувається процедура постановки на озброєння.

"За результатами успішно проведених випробувань, вже через 1,5-2 місяці ракетний комплекс "Нептун" може бути взятий на озброєння ЗСУ... Через 1,5 року дивізіон ракетних комплексів вже може бути передано в українську армію", - сказав він.

РК "Нептун" - це крилаті ракети української розробки. Ракетний комплекс здатний знищувати бойові кораблі класів крейсер, есмінець, фрегат і корвет, а також десантні, танкодесантні кораблі і транспорти, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп. Ракети можуть вражати ціль в складних метеорологічних умовах за активної вогневої і радіоелектронної протидії.

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ЗСУ можуть взяти на озброєння ракетний комплекс Нептун вже через півтора місяці, а дивізіон зявиться в 2021 році, - Укроборонпром 01

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    ВСУ может взять на вооружение ракетный комплекс "Нептун" уже через полтора месяца, а дивизион появится в 2021 году - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7507
  • MausMike
    Хунта схвалює.
  • Andrea Petrychenko
    "За 1,5 года дивизион ракетных комплексов уже может быть передано в украинскую армию", - сказал он.",- вражеская Россия так долго ждать не будет. К тому же и эта дата под вопросом.

    "Время идет, уже подходит к концу первое полугодие, но обещанные средства для продолжения ракетной программы до сих пор отсутствуют. Так же, как и отсутствует государственный заказ на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М" и "Нептун"", - написал Турчинов."
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