ЄС затвердив список країн, для яких з 1 липня відкриють кордони: України серед них немає

Рада Європейського Союзу 30 червня оприлюднила список країн, щодо яких знімуть обмеження на в’їзд, починаючи з 1 липня. До переліку увійшли 14 країн, серед них України немає.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.ua.

Відповідно до ухваленого рішення, з 1 липня країни-члени ЄС мають знімати обмеження на в'їзд для таких країн: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай.

До цього переліку може увійти і Китай, зазначається в повідомленні, якщо він зі свого боку дозволить в'їзд громадянам ЄС.

Перелік країн переглядатиметься щодва тижні. Тому до нього можуть додавати нові країни або ж із нього можуть виключати країни.

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Для визначення того, чи знімати обмеження на в'їзд для громадян третіх країн, ЄС пропонує три критерії:

кількість нових випадків COVID-19 за останні 14 днів на 100 тисяч населення має бути близькою чи нижчою за середній показник ЄС станом на 15 червня 2020 року;

протягом цього 14-денного періоду має спостерігається стабільність або зменшення кількості нових випадків інфікування коронавірусу порівняно з попереднім 14-денним періодом;

також береться до уваги загальна оцінка реагування країни на епідемію коронавірусу з урахуванням доступної інформації (зокрема обсяги тестувань, стримування епідемії, повідомлення про неї тощо, а також надійність інформації про епідемію).

Водночас навіть для країн, які не потрапили до переліку Ради ЄС, існуватимуть винятки. Вони ж стосуються країн, які не входять до Шенгенської зони, але мають із нею асоційовану угоду (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія). Так, в'їзд із таких країн дозволяється для таких категорій населення: