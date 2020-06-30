На Чернігівщині відбуваються випробування ударної модифікації вертольота Мі-2, - Міноборони. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Мі-2МСБ є українською модернізованою версією багатоцільового вертольоту Мі-2. Мі-2МСБ в порівнянні з базовим вертольотом, отримав розширені льотно-технічні характеристики та став економнішим, що значно розширило його бойові можливості та фактично перетворило на легку ударну модифікацію. Це стало можливим за рахунок ремоторизації базового вертольоту та оснащення Мі-2МСБ повноцінною системою авіаційного озброєння, що дозволяє Мі-2МСБ виконувати ряд завдань на полі бою. Отримані спроможності надають можливість використовувати Мі-2МСБ в інтересах ЗСУ, ДПСУ, НГУ, МНСУ, СБУ.
За результатами випробувань фахівцями ДНДІ ВС ОВТ буде визначено основні льотно-технічні характеристики вертольоту, оцінено точність стрільби по наземних цілях, що дасть можливість відпрацювати відповідні зміни та доповнення до керівництва з льотної експлуатації вертольоту, а також методичні вказівки щодо бойового застосування систем авіаційного озброєння.