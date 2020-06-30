Новини

На Чернігівщині відбуваються випробування ударної модифікації вертольота Мі-2, - Міноборони. ФОТО

17 116183
Поблизу с. Гончарівське на Чернігівщині випробувальною бригадою Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки спільно з ПАТ "Мотор Січ" проводяться спеціальні випробування вертольоту Мі-2МСБ, оснащеного дослідною системою стрілецького озброєння та серійною системою некерованого ракетного озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони.

На Чернігівщині відбуваються випробування ударної модифікації вертольота Мі-2, - Міноборони 01

Мі-2МСБ є українською модернізованою версією багатоцільового вертольоту Мі-2. Мі-2МСБ в порівнянні з базовим вертольотом, отримав розширені льотно-технічні характеристики та став економнішим, що значно розширило його бойові можливості та фактично перетворило на легку ударну модифікацію. Це стало можливим за рахунок ремоторизації базового вертольоту та оснащення Мі-2МСБ повноцінною системою авіаційного озброєння, що дозволяє Мі-2МСБ виконувати ряд завдань на полі бою. Отримані спроможності надають можливість використовувати Мі-2МСБ в інтересах ЗСУ, ДПСУ, НГУ, МНСУ, СБУ.

На Чернігівщині відбуваються випробування ударної модифікації вертольота Мі-2, - Міноборони 02

Дивіться також: Вертольоти Мі-8МСБ-В морської авіаційної бригади відпрацювали удар некерованими ракетами по колоні бронетехніки. ВIДЕО

На Чернігівщині відбуваються випробування ударної модифікації вертольота Мі-2, - Міноборони 03

За результатами випробувань фахівцями ДНДІ ВС ОВТ буде визначено основні льотно-технічні характеристики вертольоту, оцінено точність стрільби по наземних цілях, що дасть можливість відпрацювати відповідні зміни та доповнення до керівництва з льотної експлуатації вертольоту, а також методичні вказівки щодо бойового застосування систем авіаційного озброєння.

На Чернігівщині відбуваються випробування ударної модифікації вертольота Мі-2, - Міноборони 04

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна розробляє ударну версію вертольота з керованими ракетами дальністю 10 км, - КБ "Луч". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • SergTranscarpathian
    Ігор, де ти? Розкажи нам яка це ***.ня... бо не маю часу сам читати
  • Михаил Иванов c4c68e4d
    Це жесть(((
    Що наступне???
    Танк "прориву" ( модіфікований) ІС-3, КВ-2, Т-34.......????
    "покращена" снайперська гвинтівка Мосіна????
    І це в Державі, яка була флагманом в виробництві ВОТ?????????
    Це просто жах.................
  • SergTranscarpathian
    А Зоряний крейсер "Галактика"?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини