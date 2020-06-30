Запровадження другого рівня пенсійної системи лобіюється компаніями фінансових послуг і є невиправданим в Україні, - експерти

На думку міністра економіки, реформувати пенсійну систему в Україні треба не через додаткові навантаження на роботодавців.

Введення другого рівня пенсійної системи – загальнообов'язкових пенсійних накопичень – вигідно компаніям, що надають фінансові послуги, і невиправдане в нинішній економічній ситуації в Україні, зазначають експерти. Екс-міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що в результаті введення накопичувальної системи, яка передбачає обов'язкове відрахування грошей у недержавні пенсійні фонди, люди нічого не отримають, передає УНІАН. "Замість того, щоб вирішувати проблеми нинішніх пенсіонерів, частина пенсійного ресурсу – 100 мільярдів гривень - заберуть в інтересах страхових компаній. В надії на те, що ця державна фінансова піраміда дасть їм прибутку через 20 років. Результат буде такий же, як у країнах Східної Європи, де ця система впала", - переконаний ексміністр.

За словами Реви, запровадження другого рівня пенсійної системи - державна фінансова піраміда, яка лобіюється страховими компаніями, куди людей зобов'яжуть передавати частину своїх грошей у накопичення. "Те, що цей законопроект не можна ухвалювати в такому вигляді, підтверджує негативний досвід країн Східної Європи з більш розвиненою економікою і досконалим правовим порядком, які згортають другий і третій рівні пенсійного накопичення... А у нас представники колишнього страхового бізнесу лобіюють цю систему. Але вона не призведе до збільшення пенсій", - заявив Рева.

Не підтримує впровадження в Україні накопичувальних пенсій у тому вигляді, який пропонується відповідним законопроектом, і міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко. Про це він заявив під час засідання Федерації роботодавців України (ФРУ), підкресливши, що другий рівень пенсійної системи передбачає збільшення навантаження на фонд оплати праці. "Модифікувати (пенсійну систему потрібно, але це не повинно бути за рахунок збільшення. Навпаки, треба зменшувати ці речі. Тому що, це наша позиція, яку ми обговорювали, якщо це йде не за рахунок збільшення. Реформувати систему треба, але однозначно ні в якому разі, щоб це не були якісь додаткові навантаження", - сказав Петрашко. Крім податкового навантаження, яка в нинішніх умовах стане практично непідйомною для легальних роботодавців, гостро стоїть питання й інвестування коштів, які акумулюються в недержавних пенсійних фондах. За словами голова Федерації металургів Сергія Біленького, зараз навантаження на фонд оплати праці складає 41,5%, а на першому етапі вона збільшиться ще на 4%. "У грошах це буде близько 100 мільярдів гривень щорічно збиратися. Враховуючи, що у нас немає фондового ринку взагалі, як і куди ці кошти будуть інвестовані, не відомо... насправді це дві проблеми – збільшення та збереження цих коштів. Як їх захистити від інфляції, як компенсувати адміністративні витрати на управління цими коштами. Це треба заробляти не менше 15% річних у гривні. Це непросто", - зазначив Біленький в ході засідання ФРУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі розкритикував законопроєкт щодо запровадження в Україні загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення (другого рівня пенсійної системи), який зараз розглядають у Верховній Раді.





