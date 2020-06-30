Міносвіти запускає телефонні лінії з питань вступної кампанії
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міністерства.
"Вступники, їхні батьки, члени приймальних комісій зможуть отримати відповіді про проведення вступної кампанії 2020 року, зокрема, реєстрації електронних кабінетів і поданні заяв, сертифікатів ЗНО, надання пільг тощо", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що для кожної категорії питань працюватимуть телефонні лінії в Міносвіти (0800 50 45 70), урядовому контактному центрі (1545), ДП "Інфоресурс", Державній службі якості освіти, а також лінія для вступників з тимчасово окупованих територій (0800 50 44 25)
З повним переліком телефонів можна ознайомитися на сайті Міносвіти.
Приймальня громадян працюватиме в приміщенні міністерства в Києві за адресою бул.Шевченка, 16, каб.401 в пн-чт 9:00-18:00, в пт 9:00-16:45.
Ці телефонні лінії і приймальня працюватимуть до 15 вересня включно.
Як повідомлялося, в Україні вступна кампанія до закладів вищої освіти розпочнеться з 1 серпня, заяви на вступ можна буде подавати до 22 серпня.