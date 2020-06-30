Зеленський доручив у липні обговорити на Нацраді реформ фундаментальну концепцію революційної судової реформи, - Саакашвілі

Голова виконкому Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі повідомив, що президент України Володимир Зеленський доручив у липні обговорити на засіданні Національної ради реформ фундаментальну концепцію революційної судової реформи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Президент доручив до наступного засідання Нацради реформ підготувати фундаментальну концепцію революційної судової реформи. Ні половинчастих заходів, ні півзаходів, президент чітко сказав: судова система... До наступної Нацради, яка відбудеться в липні", - заявив він журналістам за підсумками засідання Нацради реформ, що відбулося у вівторок у Києві.

Голова виконкому Нацради реформ додав, що влада має намір ввести концепцію, яка фундаментально відрізняється від нинішнього стану судової реформи в Україні.

"Це будуть не напівзаходи, не напівзакони, не якісь внутрішні перестановки з одного місця на інше. Це буде фундаментальний переділ всього, що відбувається у нас у судовій системі", - сказав він.

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При цьому Саакашкілі наголосив, що президент в цьому питанні "дуже радикально налаштований". "І навіть якщо потрібно провести через референдум, я думаю, президент на це піде. Навіть якщо буде опір у ВР, опір корумпованого судового корпусу, це свавілля має закінчитися", - наголосив він.

У цьому контексті Саакашвілі заявив, що "головним ворогом" економічного прогресу України є правоохоронна система України: "(ворогом - ІФ) є СБУ, Податкова міліція, ті підрозділи, які раніше працювали у Генпрокуратурі. Ті підрозділи, які тероризують, рекетують економіку України".