Три станції київського метро закрили через повідомлення про мінування
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Станції "Житомирська" та "Арсенальна" червоної гілки київського метро і "Харківська" зеленої гілки закрили на вхід і вихід.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен", надійшов анонімний дзвінок про замінування.
Інформацію про відкриття станцій опублікують після завершення перевірки.
Нагадаємо, 19 червня в Києві закривали станцію метро "Площа Льва Толстого" через надходження повідомлення про замінування.