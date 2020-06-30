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Саакашвілі: Зеленський радикально підтримав заміну податку на прибуток податком на виведений капітал

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Саакашвілі: Зеленський радикально підтримав заміну податку на прибуток податком на виведений капітал
Президент України Володимир Зеленський зайняв дуже радикальну позицію в заміні податку на прибуток податком на виведений капітал, заявив голова виконкому Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі після першого засідання ради у вівторок.

"Замість податку на прибуток, який абсолютно корупційний, упроваджується податок на виведений капітал - це підтримав президент Зеленський. І він сказав дуже чітко: жодних півзаходів і жодних половинчастих рішень - потрібно допомогти українській економіці", - сказав Саакашвілі на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, деякі представники уряду говорили, що "ми не можемо цього дозволити", тому пропонували половинчасті заходи, наприклад, у деяких областях.

"Потрібно брати ризики, щоб допомогти економіці, - дуже сподобалася концепція президента", - наголосив голова виконкому Нацради реформ.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Ему ляпать языком

    Саакашвілі: Зеленський радикально підтримав заміну податку на прибуток податком на виведений капітал - Цензор.НЕТ 2714
  • Andriy Kalnyshevsky
    Закон ликвидировал не Порошенко а КС. Будешь врать выростет шерсть на языке)
  • Леонид Богданов
    ты непроходимо глупа)
    В странах где нет НДС, действует другой косвенный налог - Sales tax или налог с продаж, взимаемый в момент приобретения товара либо услуги. Налогу с продаж подвержено всё что вы покупаете (продукты, одежда, мебель) или потребляете (ходите в ресторан, салон красоты, ремонтируете машину). При этом вы не увидите этот налог на ценнике - его не включают в цену товара и полную стоимость покупки вы узнаёте уже на кассе.
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