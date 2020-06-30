На київських дорогах з'явилися "місця для любителів штрафів", - Білошицький
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Саме таким незвичайним і дещо іронічним чином ми вирішили нагадати водіям, що паркуватися потрібно згідно з ПДД. А інакше - любити платити штраф", - зазначив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
За його словами, патрульні притягують до відповідальності порушників правил паркування, проте "будь-яка проблема вимагає комплексного підходу".
"Від початку року поліцейські винесли близько 40 тисяч постанов за порушення водіями транспортних засобів правил паркування. Але важливо ще й достукатися до свідомості кожного водія, зокрема, й ось такими превентивними заходами. Зараз таких написів у столиці - 65, а буде понад 100. Вибирали з тих місць, де водії найчастіше люблять паркуватися неправильно. Нехай ця яскрава "розмітка" буде нагадуванням для водіїв про те, що потрібно дотримуватися правил дорожнього руху і паркуватися правильно", - заявив Білошицький.