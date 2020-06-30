На київських дорогах з'явилися "місця для любителів штрафів", - Білошицький

Патрульна поліція не обмежується штрафами для порушників правил паркування, а й ініціювала нанесення написів "Місце для любителів штрафів" на дорогах Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Саме таким незвичайним і дещо іронічним чином ми вирішили нагадати водіям, що паркуватися потрібно згідно з ПДД. А інакше - любити платити штраф", - зазначив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, патрульні притягують до відповідальності порушників правил паркування, проте "будь-яка проблема вимагає комплексного підходу".

"Від початку року поліцейські винесли близько 40 тисяч постанов за порушення водіями транспортних засобів правил паркування. Але важливо ще й достукатися до свідомості кожного водія, зокрема, й ось такими превентивними заходами. Зараз таких написів у столиці - 65, а буде понад 100. Вибирали з тих місць, де водії найчастіше люблять паркуватися неправильно. Нехай ця яскрава "розмітка" буде нагадуванням для водіїв про те, що потрібно дотримуватися правил дорожнього руху і паркуватися правильно", - заявив Білошицький.

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