Чехія виділила 5 мільйонів крон на запобігання поширенню COVID-19 у лікарнях України

Чеський уряд затвердив програму допомоги MEDEVAC для низки країн, які потребують підтримки. До списку потрапила й Україна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чеська Республіка надасть по 5 млн крон (близько 5,5 млн грн - ред.) допомоги на систему надання ортопедичних та реабілітаційних послуг у Малі, систему надання реконструктивної хірургії біженцям та іншим уразливим людям у Лівані, а також на покращення охорони здоров’я та запобігання поширенню COVID-19 у медичних установах в Україні", - йдеться у повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки.

Пріоритети програми MEDEVAC - направлення лікарів за кордон та одночасно розвиток медичної інфраструктури на місцях. Цей спосіб підтримки є найкращим, особливо у випадках, коли неможливо направити чеську медичну команду, наприклад, з міркувань безпеки в країні призначення.

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На додаток до зазначених 15 млн крон уряд затвердив за пропозицію Міністерства внутрішніх справ також надання пожертв на загальну суму 72 млн крон через програму допомоги на місцях - регіону Балкан та регіону MENA (Близький Схід та Північна Африка). Зокрема, 27 млн чеських крон призначені для підтримки системи міграції в Греції, 20 млн для підтримки доступу до процедур надання притулку та інтеграційних заходів під час пандемії в Сербії. Чеська Республіка підтримає 15 млн кронами спільний з Данією проєкт підтримки потенціалу притулку та розширення співпраці на міграційному маршруті центрального та західного Середземномор’я і ще 10 млн крон підтримку сирійських біженців у Лівані, які постраждали від коронавірусної кризи.

Сума схваленої в понеділок, 29 червня, допомоги становить 87 млн крон. Загалом для прямої допомоги зарезервовано цього року 189 млн крон.

Нагадаємо, станом на ранок 30 червня в Україні підтверджено 44 334 випадки COVID-19, із них 1 159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 706 нових випадків.