"З міста втік COVID-19", - викиди в атмосферу на Криворізькому коксохімічному заводі. ВIДЕО

Депутат Криворізької міськради Микола Колесник опублікував кадри викидів в атмосферу великої кількості їдкого диму на коксохімічному заводі, який належить компанії "Арселор Міттал".

Як передає Цензор.НЕТ, він опублікував кадри в Фейсбуці.

Колесник зазначив: "Кривий Ріг. Коксохім. Арселор Міттал. З міста втік Covid-19, йому страшно, боїться захворіти. Ось так і живемо. Де там Міністерство екології, яке має бути тут у відрядженні".

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