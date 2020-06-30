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"З міста втік COVID-19", - викиди в атмосферу на Криворізькому коксохімічному заводі. ВIДЕО

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Депутат Криворізької міськради Микола Колесник опублікував кадри викидів в атмосферу великої кількості їдкого диму на коксохімічному заводі, який належить компанії "Арселор Міттал".

Як передає Цензор.НЕТ, він опублікував кадри в Фейсбуці.

Колесник зазначив: "Кривий Ріг. Коксохім. Арселор Міттал. З міста втік Covid-19, йому страшно, боїться захворіти. Ось так і живемо. Де там Міністерство екології, яке має бути тут у відрядженні".

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Топ коментарі

  • olele
    https://twitter.com/5AllanLeVito vAnilla Love t @5AllanLeVito

    В Украине две беды: ковид-19 и квартал-95.
  • Ksenia VB
    Країна розкладається.
    Бо керує людина, яка ні фіга не розуміє і не може.
  • Вальд Ще
    Зеленський, ти не любиш Кривий Ріг?
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