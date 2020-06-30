Нацрада реформ під головуванням Зеленського розглянула концепцію реформування митниці

Під час засідання Національної ради реформ, яке відбулося під головуванням президента України Володимира Зеленського, обговорили концепцію реформування митної служби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

На засіданні було представлено концепцію реформування митниці. Наголошувалося, що митниця має відійти від бюрократичних процедур і стати зручним сервісом для бізнесу. Створення мережі "відкритих митних просторів" сприятиме підвищенню зарплат митників, модернізації інфраструктури митниць, відбудеться автоматизація та діджиталізація митної системи.

"Головною концепцією відкритого митного простору є те, що ми відходимо від класичного штампу й перетворюємо це на платний сервіс", – зазначив голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі.

Реформа також передбачає посилення відповідальності за контрабанду. Крім того, пропонується уніфікувати митні ставки. Нині Україна є одним з антирекордсменів у світі за кількістю ставок мита.

"Якщо ми говоримо про митну реформу, у нас має бути менеджер – це керівник митниці, який зможе впровадити реформу у життя", – сказав Зеленський у заключному слові. Глава держави наголосив, що людина, яка відповідає за реалізацію реформи, має також відповідати за терміни її впровадження.

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