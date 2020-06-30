До здачі ЗНО з української мови з 275 тисяч не допустили 143 дітей, - Міносвіти
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Міністерства освіти.
Повідомляється, що участь у тестуванні з української мови та літератури взяли 275 081 особа, тобто 74,44% від загальної кількості зареєстрованих.
"143 учасників не допустили до пунктів тестування, з них 52 - через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 127 громадських спостерігачів", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання стартувала 25 червня. До ЗНО з математики не були допущені 83 дитини, 30 з яких мали підвищену температуру та ознаки ГРВІ.
Раніше через погіршення епідеміологічної ситуації в країні Кабмін заборонив проведення пробного ЗНО, яке було призначено на 15 червня.