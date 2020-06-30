Незаконний візит французьких євродепутатів в окупований Крим: Точицький просить керівництво Європарламенту відреагувати

Представник України при Європейському Союзі Микола Точицький закликав керівництво Європейського парламенту засудити незаконний візит французьких депутатів до окупованого Росією Криму.

Посол звернувся з листом до президента Європейського Парламенту Давіда Сассолі та голови Комітету Європарламенту у закордонних справах Девіда Макалістера із закликом рішуче засудити та відреагувати належним чином на незаконний візит французьких євродепутатів до окупованого Криму, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу представництва України при ЄС.

"Микола Точицький відзначив, що організація цього візиту є черговою марною спробою Росії легітимізувати свої незаконні дії на українській території, зокрема проведення протиправного "голосування" щодо внесення змін до конституції Російської Федерації. Окрім того, такий візит окремих французьких євродепутатів не лише порушує законодавство України, але й суперечить офіційній позиції Європейського Союзу щодо безумовної підтримки територіальної цілісності України", - сказано в повідомленні.

"З 2014 року Європейський Парламент у численних резолюціях неодноразово підкреслював непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Невизнання спроби анексії Криму, ситуація з правами людини та мілітаризація півострова постійно перебувають на його порядку денному. Відтак, я переконаний, що Європарламент не повинен бути частиною гібридних спроб Росії легітимізувати спробу анексії Криму та варварську політику щодо незалежних країн", – наголосив Микола Точицький.

Нагадаємо, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час зустрічі з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном 30 червня звернула увагу на інформацію про візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані в окупований Росією Крим і попросила офіційної реакції.

Етьєн де Понсен зі свого боку підтвердив незмінну позицію офіційного Парижа щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, в т.ч. в рамках ООН та інших міжнародних організацій, а також запевнив, що передасть до МЗС Франції звернення Еміне Джапарової щодо візиту французьких депутатів Європарламенту до Криму