"Голос" розпадається на частини, треба запропонувати людям, кому віддати голоси ", - "слуга народу" Юраш

Нардеп "Слуги народу" Святослав Юраш заявив, що підтримка партії "Голос" на Львівщині знизилася, тому СН пропонуватиме себе як альтернативу.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання, на який результат на Львівщині розраховує "Слуга народу".

"У Львові дуже цікава ситуація була. У Львові на парламентських виборах перше місце отримала партія "Голос", друге місце – ми, третє місце – Порошенко з "ЄС". Це дуже цікавий критерій до тої ситуації, яку маємо зараз. По всіх опитуваннях, "Голос" розпадається на куски - через багато причин, але менше з тим. Відповідно, люди, які підтримували "Голос" і інші люди на Львівщині думають, що робити зі своїми голосами. Наше діло – щось пропонувати в сенсі конкретної роботи, а не просто бути опозицією всьому і вся, як інші. Це потрібно, щоб встановити із виборцем чіткий контакт, отримати запити і запропонувати їм людей, які можуть ці запити виконувати", - сказав нардеп.

Відповідаючи на зауваження про те, що на Львівщині виборець патріотично орієнтований і навряд чи "Слуга народу" зможе отримати кращий результат, ніж, наприклад, "Європейська Солідарність", Юраш сказав:

"Побачимо. Вибори - штука дуже активна, і Львів дуже багатий партіями. У нас є не тільки "Голос", а й інші сили місцевого рівня. Що вони зроблять на виборах, я не знаю. Просто не забувайте, що до Порошенка ще є відторгнення на Львівщині через багато його діянь за всю довгу кар’єру. Я б не сказав, що там його страшно люблять. Через це він на парламентських виборах і не взяв перше місце. Тому я б не сказав, що "ЄС" – то є прямо-таки єдина партія, яка має шанс на Львівщині".

Нардеп погодився, що в "Слузі народу" нардепи з різними політичними поглядами.

"На Львівщині ми пояснюємо, що так, у нас є Бужанський і всі інші… Але через нього у Медведчука є на стільки-то відсотків підтримки менше. Тому що в нашій партії є ще й люди, які орієнтують такий електорат на нас. Цей меседж чують - по-різному, але суть не в тому. Наша партія створена на ідеї української різноманітності, де сходяться щодо фундаментальних проблем, щоб їх вирішувати", - сказав Юраш.

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