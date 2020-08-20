Новий навчальний рік у Києві розпочнеться 1 вересня у "зрозумілому для суспільства форматі навчання", - Кличко
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це мер Києва повідомив підчас Серпневої педагогічної онлайн-конференції м.Києва в четвер.
"Навчальний процес має розпочатися, але в нових умовах з дотриманням усіх правил. Наші школи до цього готові. Звичайно, є загрози, не все просто, але ми з вами подолаємо всі виклики і обов'язково повернемося до звичайного життя", - сказав Кличко.
Мер наголосив, що новий навчальний рік у столиці буде розпочато 1 вересня в "зрозумілому для суспільства форматі навчання", а далі, за словами Кличка, все залежатиме від організованості та згуртованості мешканців міста.
Нагадаємо, на сьогодні у столиці зареєстровано 11 172 підтверджені випадки захворювання на COVID-19. За минулу добу вірус виявили у 227 осіб. Троє хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 158 киян.