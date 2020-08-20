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"Слуга народу" Юраш про призначення Татарова в ОП: Я не робив ні маршу, ні демаршу з цього приводу, спитаю, чим він так відзначився

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"Слуга народу" Юраш про призначення Татарова в ОП: Я не робив ні маршу, ні демаршу з цього приводу, спитаю, чим він так відзначився
Нардеп "Слуги народ" Святослав Юраш прокоментував призначення в Офіс президента люстрованого чиновника з органів МВС часів Януковича Олега Татарова.

Про це йдеться в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про те, чому він, як учасник Майдану, не зробив демаршу через таке призначення, Юраш зазначив:

"Я не робив ні маршу, ні демаршу щодо історії з Татаровим. Про цю новину дізнався у Львові. Єдине наше завдання в парламенті – це призначати людей у Кабміні. Людей в Офіс Президента ми не призначаємо. Але, як бачитимусь із людьми з ОП – а я з ними бачусь регулярно - я обов’язково запитаю, що відбувається з Татаровим. Чого його призначили взагалі, чим він так відзначився, чим він такий особливий, такий потрібний. Якщо ця позиція буде аргументована, я поясню виборцям", - сказав Юраш.

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Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Igor Kariy
    Скоро вся зекоманда поедет собирать половина в Польше клубнику а вторая половина на рассии клюкву.
  • Тигра колорадская
    юраш - типичное зеленое гуано: ни да - ни нет, ни нашим - ни вашим, не марша-ни демарша...типичная полуватная (потому что ни ватный-ни не ватный) амеба имени зе... мерзость, короче!
  • Вла
    пздц, він не знає, хто такий татараф, і що цей шмат лайна робив при владі під час Майдану?!!
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