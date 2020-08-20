Нічого спільного зі звичайним отруєнням у Навального немає, - прессекретарка Ярмиш

У лікарні, в якій зараз перебуває ймовірно з отруєнням російський опозиціонер Олексій Навальний, дуже багато співробітників поліції, карного розшуку і Слідчого комітету.

Про це в Twitter повідомила прессекретарка Кіра Ярмиш, інформує Цензор.НЕТ.

"Держпропаганда зараз і буде робити - верещати, що навмисного отруєння не було, він випадково, він сам. Я була з Олексієм з самого ранку, сиділа на сусідньому кріслі літака, і нічого спільного зі звичайним отруєнням тут немає", - йдеться в повідомленні.

"Окремо хочеться запитати: якщо правоохоронні органи не розглядають версію з навмисним отруєнням, чому в лікарні стільки ментів? Даю пояснення вже втретє і це явно тільки початок. Тут кілька відділів, карний розшук, транспортна поліція, СК", - додала Ярмиш.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 20 серпня Навального екстрено госпіталізували з отруєнням, непритомного, його підключили до апарату ШВЛ.



