Чиновників командування Медсил ЗСУ за сприяння Генштабу спіймані на хабарі в 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України викрили масштабну корупційну схему, організовану під час закупівель засобів індивідуального захисту для української армії. В умовах боротьби з CОVID-19 зловмисники планували незаконного розбагатіти на 1 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними досудового розслідування, оборудку організували начальник управління Командування Медичних сил разом з офіцером медслужби однієї з бригад ЗСУ, посадовцем Державної інспекції енергетичного нагляду та посередником. Зловмисники вимагали від представника комерційної структури, яка займається продажем медичних масок, хабар у розмірі 1 млн гривень. За це учасники схеми обіцяли підприємцю забезпечити перемогу у відкритих торгах. При цьому розмір хабаря був обумовлений обсягом поставки – 1 гривня з кожної маски.

Кілька днів тому оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисниками 400 тис. гривень - першої частини відкату. Гроші вони відразу розділили між собою та, за оперативною інформацією, передали іншим посадовцям із Командування Медичних сил.

Затримали організаторів оборудки під час передачі заключної частини відкату – 600 тисяч гривень.

Під час 13 обшуків за місцями проживання та служби зловмисників правоохоронці виявили кошти, передані їм напередодні.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи. Перевіряється причетність інших військовослужбовців та керівництва Командування Медичних сил до функціонування корупційної схеми.

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