Діагноз Навального уточнюється: отруєння розглядається як одна з причин його стану, - заступник головного лікаря Калиниченко

Фахівці омської лікарні протягом дня визначаться з діагнозом Олексію Навальному, який був госпіталізований у медустанову з літака, повідомив заступник головного лікаря Лікарні швидкої медичної допомоги №1 (БСМП- 1) Анатолій Калиниченко.

"Діагноз в процесі уточнення. Проводиться низка лікувально-діагностичних заходів, лабораторних, інструментальних досліджень, консультації лікарів суміжних спеціальностей, консиліуми і так далі", - сказав Калиниченко журналістам у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Протягом сьогоднішнього дня, я думаю, ми в точності визначимося з діагнозом. Але тим не менше симптоматичне лікування, все що потрібно, проводиться в повному обсязі", - додав він.

За його словами, у лікарів немає впевненості, що причиною стану здоров'я Олексія Навального стало отруєння.

"Жодної впевненості немає, що причиною його стану (Навального. - Ред.) є отруєння. Це може бути, природно, отруєння, воно розглядається як одна з причин. Проте розглядаються інші причини стану, який може бути такий же гострий, такої ж клініки. Ми працюємо над усіма (діагнозами)", - сказав Калиниченко.

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Опозиціонеру Навальному стало зле під час польоту з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Навальний був госпіталізований. Він у реанімації у важкому стані, в комі.

Прес-секретарка Навального Кіра Ярмиш припустила, що його могли отруїти. За даними Ярмиш, опозиціонер нічого не їв з ранку, а тільки пив чай, який купив в аеропорту Томська. "Це було єдине, що він пив з ранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину", - уточнила Ярмиш.

Соратники Навального написали заяву в поліцію і в СКР.

Співробітники правоохоронних органів в Омську проводять перевірку за фактом інциденту, встановлюються всі обставини події. Управління Росспоживнагляду по Томській області ініціювало перевірку інформації про госпіталізацію Навального після ймовірного отруєння.

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Керівництво кав'ярні на другому поверсі томського аеропорту ініціювало внутрішню перевірку в зв'язку з ймовірним отруєнням опозиціонера Олексія Навального. "Зараз з'ясовуємо всі обставини, будемо вивчати записи з камер спостереження", - повідомив у четвер директор і власник кав'ярні.

Навальний приїжджав до Томська заради створення відеоролика, повідомила агентству "Інтерфакс-Сибір" керівник регіонального штабу Навального Ксенія Фадєєва. "Знімали ролик. Більше поки нічого не можу сказати", - сказала Фадєєва.

За даними томського штабу Навального, Фадєєва і її колега Андрій Фатєєв є зареєстрованими кандидатами на виборах депутатів міськдуми Томська.