Опозиціонера Навального могли отруїти психодиcлептиком, - російський "Інтерфакс"

Лікарі поставили попередній діагноз засновнику ФБК Олексію Навальному - отруєння невстановленим психодиcлептиком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило "Інтерфаксу" джерело в медичних колах.

"Попередній діагноз: гостре отруєння невстановленим психодиcлептиком (психодиcлептики - речовини, здатні викликати галюцинації)", - сказав співрозмовник агентства.

При цьому прессекретарка Навального Кіра Ярмиш повідомила "Інтерфаксу", що офіційно діагноз близьким опозиціонера ще не був повідомлений, а результати аналізів, за словами лікаря, ще не готові.

Заступник головного лікаря ЛШМД-1 Анатолій Калиниченко раніше повідомив, що фахівці омської лікарні протягом дня визначаться з діагнозом.

"Діагноз у процесі уточнення, проводиться низка лікувально-діагностичних заходів, лабораторних, інструментальних досліджень, консультації лікарів суміжних спеціальностей, консиліуми і так далі", - сказав Калиниченко.

"Протягом сьогоднішнього дня, я думаю, ми в точності визначимося з діагнозом. Але тим не менше симптоматичне лікування, все що потрібно, проводиться в повному обсязі", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічого спільного зі звичайним отруєнням у Навального немає, - прессекретарка Ярмиш

Нині Навальний перебуває в реанімації в ЛШМД-1 Омська, він у важкому стані, у комі. Соратники написали заяву в поліцію та СКР.

МОЗ Омської області раніше підтвердив госпіталізацію Олексія Навального після того, як рейс із Томська, яким він летів до Москви, вимушено сів в Омську.

"Сьогодні в аеропорту Омськ-Центральний здійснив екстрену посадку літак авіакомпанії S7, на борту якого перебував відомий блогер Олексій Навальний. Машиною "Швидкої допомоги" його доставили в одну з лікарень міста. На цей момент Олексій Навальний перебуває в реанімації, де йому проводять усі необхідні обстеження", - повідомили "Інтерфаксу" в омському МОЗ.

Навальний непритомний, його підключили до апарату ШВЛ, повідомила в соцмережах Кіра Ярмиш. До лікарні на вимогу його соратників викликали поліцію.

Раніше Ярмиш повідомила, що Навальному стало зле в процесі польоту. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер був госпіталізований. За її даними, опозиціонер нічого не їв з ранку, а тільки пив чай, який купив в аеропорту Томська. "Це було єдине, що він пив вранці. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину", - додала Кіра Ярмиш.

Вона припустила, що Навального могли отруїти.

Навальний летів до Москви з Томська, куди він приїжджав заради створення відеоролика, повідомила керівниця регіонального штабу Навального Ксенія Фадєєва.

"Знімали ролик. Більше поки нічого не можу сказати", - сказала Фадєєва.

За даними томського штабу Навального, Фадєєва та її колега Андрій Фатєєв є зареєстрованими кандидатами на виборах депутатів міськдуми Томська.