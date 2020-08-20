Антимонопольний комітет відкрив справу за ознаками змови на торгах з будівництва Подільсько-Воскресенського моста в Києві на суму близько 100 млн грн

Північне міжобласне відділення Антимонопольного комітету України (колишнє Київське обласне територіальне відділення АМКУ) порушило справу за ознаками змови на торгах із будівництва "Подільського моста" на загальну суму близько 100 млн грн.

Про це повідомив голова відділення АМКУ Олексій Хмельницький у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Адмінколегія Північного міжобласного територіального відділення АМКУ (колишнє Київське обласне територіальне відділення АМКУ) порушила справу за ознаками змови на торгах з будівництва" Подільського моста "на загальну суму близько 100 млн грн.

Зокрема, спеціалісти Відділення звернули увагу на процедури державних закупівель по виконанню проектних робіт та будівництву Подільського мостового переходу через р. Дніпро у Києві , зокрема під час участі ТОВ "ФОРМА" та ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРБУД" у 5 закупівлях, які проводились КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"".

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Відділенням зокрема встановлено давно знайому сукупність обставин, а саме:

- поданні своєї пропозиції для участі у процедурі закупівлі однією компанією з ІР-адреси, яка належить "супернику", спільному використанні ІР-адрес для звітності до органів ДПС;

- спільному використанні ІР-адрес для керування рахунками,

- не зниження Учасниками своїх цінових пропозицій під час участі у окремих процедурах,

- одночасному перебуванні однієї фізичної особи у трудових відносинах з Учасниками, подання Учасниками тендерних пропозицій в один день, синхронність дій Учасників під час отримання банківських гарантій

Тобто типовий набір дій, які можуть свідчити про небажання чесно конкурувати та обмін інформацією між зазначеними компаніями.

Звісно, плануємо звернутись за допомогою в розслідуванні і до правоохоронних органів.

Слід зазначити, що навесні 2020 року в АМКУ вже було відкрито справу за ознаками антиконкурентної змови при проведенні тендерних процедур між Генпідрядником будівництва згаданого мосту компанії "Еко-Буд-Трейд" та ТОВ "ФОРМА" на загальну суму більше 4 млрд. Наразі триває збір доказів", - розповів Хмельницький.

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