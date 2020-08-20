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Прощання з Патоном планується 22 серпня в клубі Кабміну, - НАНУ

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Прощання з Патоном планується 22 серпня в клубі Кабміну, - НАНУ
Прощання з президентом Національної академії наук України Борисом Патоном планується в суботу, 22 серпня, в клубі Кабінету Міністрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАНУ.

"Прощання з Б.Є.Патоном планується в суботу, 22 серпня, в клубі Кабінету Міністрів України, поховання - на Байковому кладовищі. Про час буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Борис Патон помер 19 серпня 2020 року на 102-му році життя. Завдяки його винаходам людство може проводити зварювання під водою, в космосі і навіть в організмі людини. Патон більше половини свого життя очолював Національну академію наук України.

Вчений є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), понад 1 200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роботи та дослідження Патона змінили життя всього людства, - в Міносвіти висловили співчуття у зв'язку зі смертю президента НАНУ

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Серж Пир
    Благодаря Патону академию не растащили окончательно. Он еще с Ялынковича обещание взял, что пока живой академию не тронут. Представляю сколько волос на жо...е первый себе порвал. Он то думал 91, как тогда было это все ))
  • Антон Есипенко #474204
    Благодаря Патону НАУ не растащили? Вы про кучку старых пердунов-маразматиков? На что наша академия наук способна, если все что они могут, это делить должности и зарабатывать деньги для себя? Лично знаю несколько преподов новаторов которые действительно хотели что-то изменить, омолодить академию, развивать науку, но вот такие как Патон им не позволили. Нахрена рассказывать хрень?
  • Владимир #427487
    Я думаю что он номинально числился президентом и в этом ничего страшного, сам когда-то работал в институте. Многое зависит от президиума Национальной академии наук.
    Светлая память Великому уму в науке!
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