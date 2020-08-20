Прощання з Патоном планується 22 серпня в клубі Кабміну, - НАНУ
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Прощання з президентом Національної академії наук України Борисом Патоном планується в суботу, 22 серпня, в клубі Кабінету Міністрів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАНУ.
"Прощання з Б.Є.Патоном планується в суботу, 22 серпня, в клубі Кабінету Міністрів України, поховання - на Байковому кладовищі. Про час буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Борис Патон помер 19 серпня 2020 року на 102-му році життя. Завдяки його винаходам людство може проводити зварювання під водою, в космосі і навіть в організмі людини. Патон більше половини свого життя очолював Національну академію наук України.
Вчений є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), понад 1 200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.