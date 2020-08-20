Кабмін відмовляється представляти потерпілих у справі "Роттердам +", - Ситник

Директор НАБУ Артем Ситник заявляє, що Кабмін відмовляється представляти інтереси потерпілих у справі "Роттердам+", вважаючи, що ці інтереси повинна представляти прокуратура.

Про це Ситник заявив в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Коли вже були оголошені підозри, коли слідство вважало, що спричинені збитки, тоді виникає наступне питання: а як же їх стягувати, ці збитки, хто буде їх відшкодовувати. Сама суть підозри зводиться до того, що дійсно ці надмірні витрати були покладені на всіх нас, на всіх громадян України. І тому мною, детективами був ініційований лист, звернення до прем’єр-міністра, на той час ще Гончарука. Можливо, трохи схожа аналогія – Гаазький трибунал, коли фактично є злочини проти суспільства. В даному випадку, так само, є потерпілий – народ України. Відповідно, ми звернулись, спочатку, на адресу прем’єр-міністра Гончарука, потім ми такий самий лист направили на адресу нового прем’єра. І логіка цього листа була така, що суспільство є потерпілим, прохання забезпечити представництво інтересів у кримінальному провадженні. Але ми отримали відповідь, що потрібно, щоб представляла інтереси саме прокуратура. Але якщо ми почитаємо закон про прокуратуру, там написано, що прокуратура представляє інтереси потерпілого, коли компетентний орган відмовився.

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І на сьогоднішній день ця переписка звелась до того, що дійсно ми маємо певну відмову представляти інтереси в цій справі", - розповів він.

Ситник розповів про робочу зустріч, ініційованої детективами в НАБУ, на якій були присутні керівники та НКРЕКП, і "Енергоринок", і енергетичного комітету парламенту, і представники Міністерства енергетики. Учасники прийшли до одностайної думки, що формула була необґрунтованою і заподіяла збитки.

"І цей протокол, і певні матеріали по справі були скеровані до Кабінету міністрів. Але відповідь така, що все ж таки, на їхню думку, ці інтереси повинна представляти прокуратура. Я з цим частково не згоден, тому що прокуратура представляє інтереси, коли компетентний орган відмовляється це робити. Прямої відмови немає, але при цьому є певна рекомендація. Зараз слідство по цій справі зупинене, оце одне з незакритих питань, які ми повинні закрити – хто буде представляти інтереси", - пояснив Стинік.

За словами Ситника, справа за формулою "Роттердам +" не закрита, а припинена "на підставі того, що є невиконані міжнародно-правові доручення у цій справі".

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Крім представництва інтересів потерпілих у справі і міжнародно-правових доручень, директор НАБУ назвав одним з незакритих питань експертизи у справі.

Раніше НАБУ оголосило підозри шести особам у справі "Роттердам +", серед яких, крім Дмитра Вовка (зараз переховується за кордоном) і Володимира Євдокимова (виходить під заставу в 2 млн грн і зараз очолює ДП "Оператор ринку"), були керівник відділу НКРЕКП, заступник керівника відділу НКРЕКП і два представники менеджменту ДТЕК Ріната Ахметова.

Співробітникам комісії слідчі інкримінують використання службового становища з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами, вчинене за попередньою змовою, а працівникам "ДТЕК" - пособництво в зловживанні посадовими особами НКРЕКП службовими повноваженнями в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів.