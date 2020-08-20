Нардепка від "ЄС" Климпуш-Цинцадзе вимагає від влади оприлюднити деталі переговорів ТКГ з питань Донбасу

Народна депутатка ("ЄС"), голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе закликала президента Володимира Зеленського оприлюднити деталі переговорів, які ведуться українською делегацією в ТКГ з питань Донбасу, а також інструкції, якими керується глава делегації Леонід Кравчук.

Про це народна депутатка написала на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Як народна депутатка України, звертаюся до Президента Володимира Зеленського з вимогою підтвердити або спростувати автентичність документів, які пропонує Росія ухвалити за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи, на зустрічі зовнішньополітичних радників Нормандської четвірки, що запланована на 28 серпня, а також підтвердити чи спростувати згоду голови української делегації Леоніда Кравчука звернутися до парламенту, аби він підтримав запропоновані росіянами умови", - написала вона.

За словами Климпуш-Цинцадзе, "відповідно до оприлюднених ЗМІ документів, Україна бере на себе зобов’язання скасувати постанову, яка не дозволяє зараз проводити місцеві вибори на окупованих територіях. Крім того, нав’язані Росією умови, на які нібито погоджується голова української делегації Кравчук, передбачають надання ОРДЛО так званого "особливого статусу" на постійній основі, подальше відведення української армії в тил та запровадження так званого "прямого діалогу" між українською владою та керованими з Москви терористами".

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"Виконання бодай одного пункту із вказаних вимог стане початком знищення суверенітету України. Особливо цинічним видається процес здачі українського суверенітету у дні, коли Україна відзначає 29 річницю української незалежності", - зазначила вона.

"Вимагаю у влади оприлюднити деталі перемовин, які ведуться українською делегацією, а також інструкції/директиви, якими керується голова делегації Кравчук, який, вочевидь, відповідно до своїх повноважень, відображає офіційну позицію чинного Президента Зеленського", - резюмувала нардепка.

Як повідомлялося раніше, під час засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) у форматі відеоконференції глава української делегації Леонід Кравчук пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди, якщо переговори будуть розблоковані.