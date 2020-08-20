У Міноборони та ЗСУ призначено службове розслідування через викриття чиновників командування Медсил на хабарі в 1 млн грн, - Генштаб

Керівництвом Міністерства оборони України та Збройних сил України призначено службове розслідування для встановлення причин та умов вчинення злочину чиновниками командування Медичних сил під час закупівлі засобів індивідуального захисту для військовослужбовців, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Згідно з повідомленням Генштабу у фейсбуці, на час розслідування підозрювані відсторонені від виконання службових обов'язків, передає Цензор.НЕТ.

Своєю чергою, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак наголосив на необхідності усунення будь-яких проявів корупції в українському війську.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Чиновників командування Медсил ЗСУ за сприяння Генштабу спіймані на хабарі в 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Високу довіру суспільства до Збройних Сил неприпустимо підривати корупційними діяннями, які до того ж паплюжать світлу пам’ять полеглих побратимів", - зазначив він під час відеоконференції з керівництвом ЗС України.

Зазначається, що командування Медсил сприяє правоохоронним органам у розслідуванні

Як повідомлялося, співробітники СБУ викрили масштабну корупційну схему, організовану чиновниками командування Медичних сил ЗС України під час закупівлі засобів індивідуального захисту для військовослужбовців. За даними попереднього розслідування, махінацію організували начальник управління командування Медсил спільно з офіцером медслужби однією з бригад ЗСУ, посадовою особою Державної інспекції з енергетичного нагляду та посередником. Зловмисники вимагали від представника комерційної структури, яка займається продажем медичних масок, хабар у розмірі 1 млн грн.

Затримали організаторів махінації під час передачі заключної частини відкату - 600 тис. грн.

Кримінальне провадження розпочато за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.