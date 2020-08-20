У кримськотатарського політв'язня Алієва, незаконно утримуваного в РФ, виявили COVID-19, - Денісова

У кримського татарина Мусліма Алієва, незаконно утримуваного в "ФКУ СІЗО-1 УФСІП Росії по Республіці Башкортостан", підтверджено COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

За словами омбудсмена, політв'язню Алієву не було надано невідкладну медичну допомогу.

"Його замотали у плівку та вивезли у невідомому напрямку, а співкамерника Рефата Алімова ізолювали, помістивши в окрему камеру. У цьому ж СІЗО знаходяться Вадим Сірук, Енвер Бекіров, Куку Емір -Усеін та Арсен Джеппаров - вони опинилися у зоні ризику зараження коронавірусом", - підкреслила Денісова.

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Омбудсмен зазначає, що такими діями Москва продовжує цинічно порушувати права і свободи українських громадян, яких незаконно утримує в неволі.

Крім того, керівництво слідчих ізоляторів продовжує ігнорувати заяви політв'язнів Енвера Омерова, Арсена Джеппарова, Аліма Суф'янова про надання їм належної медичної допомоги.

"Зокрема, в Арсена Джепарова почався сильний запальний процес після операції з видалення новоутворення, через що погіршився слух, постійно підвищена температура та головні болі, а в Аліма Суф'янова понад шість днів поспіль тримається висока температура та болять нирки", - йдеться в повідомленні Денісової.

Денісова вимагає від уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової реагування і негайного припинення нелюдського поводження з незаконно утримуваними українськими політв'язнями. Також Денісова вимагає повідомити місцезнаходження Мусліма Алієва і забезпечити право на отримання належної медичної допомоги всім українським громадянам.

"Закликаю міжнародну спільноту підтримати наших співгромадян та продовжувати тиск на країну-окупанта, аби спільно домогтися звільнення всіх українських політв'язнів", - підсумувала вона.