"Захоплення влади": в Білорусі порушили кримінальну справу через створення Координаційної ради
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by у Telegram.
"Створення та діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь. За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу", - сказав генпрокурор Олександр Конюк.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екскандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська створює координаційну раду з передачі влади.
До складу Координаційної ради вже увійшли понад 30 осіб.
"Координаційна рада ставить собі за мету пошук шляхів для подолання політичної кризи і згоди в суспільстві", заявила член президії Марія Колесникова.
Довідка: Стаття 361 КК Білорусі. Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь
- Публічні заклики до захоплення державної влади, або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь, або зраду державі, або вчинення акту тероризму або диверсії, або вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, або поширення матеріалів, що містять такі заклики, - караються арештом або позбавленням волі на строк до трьох років.
- Заклики, звернені до іноземної держави, іноземної або міжнародної організації, вчинити дії, спрямовані на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, або поширення матеріалів, що містять такі заклики, за відсутності ознак більш тяжкого злочину - караються арештом або позбавленням волі на строк до трьох років.
- Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, вчинені з використанням засобів масової інформації або глобальної комп'ютерної мережі "Інтернет", караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.