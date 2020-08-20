"Захоплення влади": в Білорусі порушили кримінальну справу через створення Координаційної ради

Правоохоронні органи Білорусі порушили кримінальну справу за фактом створення Координаційної ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by у Telegram.

"Створення та діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь. За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу", - сказав генпрокурор Олександр Конюк.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екскандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська створює координаційну раду з передачі влади.

До складу Координаційної ради вже увійшли понад 30 осіб.

"Координаційна рада ставить собі за мету пошук шляхів для подолання політичної кризи і згоди в суспільстві", заявила член президії Марія Колесникова.

Довідка: Стаття 361 КК Білорусі. Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь