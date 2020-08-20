На реставрацію і реконструкцію культурних об'єктів України необхідно понад 55 млрд грн, - глава Мінкульту Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що на найближчі чотири роки необхідно понад 55 млрд грн на програми з реставрації та реконструкції культурних об'єктів країни.

Про це сказав Ткаченко на пресконференції в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На здійснення програм на найближчі чотири роки необхідно понад 55 млрд грн", - сказав Ткаченко.

За його словами, йдеться не тільки про реставрацію та реконструкцію даних об'єктів, але і про будівництво нових супутніх споруд, і про створення Центрів культурних послуг. Зокрема, трансформація клубів і бібліотек на сучасні центри.

Ткаченко зазначив, що у сфері Мінкультури перебуває 130 тис. нерухомих об'єктів, 80% з яких потребують термінової реставрації.

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"Наша ідея щодо реконструкції та реставрації - це не просто зберегти об'єкти, а наповнити їх новими смислами", - підкреслив Ткаченко.