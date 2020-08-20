Справа Гандзюк: суд 28 серпня розпочне розгляд обвинувального акта щодо Мангера і Левіна
Про це повідомляється на сайті Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
"Дніпровським районним судом міста Києва 20 серпня 2020 року завершено проведення підготовчого судового засідання і призначено на 28 серпня 2020 року судовий розгляд обвинувального акта щодо голови та колишнього помічника депутата Херсонської обласної ради, які звинувачуються в замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року", - йдеться в повідомленні.
В Офісі Генпрокурора також зазначають, що суд обрав обвинуваченим запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 18 жовтня без права внесення застави.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня
12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.