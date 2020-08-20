Координаційна рада білоруської опозиції працюватиме попри кримінальну справу: Все відкрито і прозоро, порушення закону немає

Координаційна рада не бачить у своїх пропозиціях щодо врегулювання ситуації в країні порушення закону.

Як інформує Цензор.НЕТ, так юрист і член Координаційної ради Максим Знак прокоментував TUT.BY заяву Генпрокурора про порушення кримінальної справи щодо Координаційної ради.

"Ми робили все відкрито і прозоро, все опубліковано і є в документах Ради. Ми не вбачаємо в цьому якогось порушення закону, навпаки бачимо дії законні, спрямовані на відновлення законності в країні. Якщо це злочин, то у нас в країні великі проблеми з законністю", - сказав Знак.

"Рада продовжить свою роботу. Однак ми розуміємо, що в рамках кримінальної справи у влади є маса інструментів для того щоб ускладнити роботу ради", - сказав він, відповідаючи на питання про можливість репресій і обшуків в зв'язку з порушенням справи, пише Інтерфакс-Україна.

Також читайте: "Захоплення влади": в Білорусі порушили кримінальну справу через створення Координаційної ради

Також він запевнив, що рада не несе загрози національній безпеці Білорусі: "Рада висловлює громадянську позицію суспільства. У нас це поки не злочин".

Нагадаємо, 20 серпня Генпрокурор Конюк заявив, що створення і діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь.

За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невідомі облили фарбою будинок ексміністра культури Білорусі Латушка, який увійшов до Координаційної ради опозиції. ФОТО

До цього Світлана Тіхановська, яка зараз перебуває в Литві, ініціювала створення Координаційної ради для трансферу влади в Білорусі. Вона заявила, що рада необхідна для налагодження діалогу з владою і забезпечення трансферу влади. До складу Координаційної ради вже увійшли більше 30 осіб, серед них представники громадянського суспільства, діячі культури, лікарі, політики, юристи, економісти, педагоги.

Рада встигла провести одне засідання і дати дві пресконференції, під час яких члени Ради кілька разів підкреслювали, що Координаційна рада не ставить перед собою мету захоплення влади неконституційним шляхом.