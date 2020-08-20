Після запровадження карантину сотні тисяч трудових мігрантів не можуть знайти роботу в Україні, - фахівці

В Україні збільшилася кількість трудових ресурсів - але спад економіки заважає людям знайти роботу.

Українським працівникам, які спецрейсом вилетіли на роботу в Естонію і порушили умови самоізоляції, - загрожують штрафи і вислання з країни. Про це заявили в МЗС країни.

І це лише один з багатьох подібних епізодів – констатують фахівці. Адже після запровадження карантинних обмежень в ЄС – сотні тисяч трудових мігрантів повернулися в Україну. І значна частина з них – досі у пошуках роботи, передає "5 канал".

"Загалом ми оцінювали трудову міграцію разом з маяковою і постійною на рівні 7,5 млн осіб. Максимум – на піку. З них близько 3 млн – це люди, які мають реальний статус за кордоном, вони працюють легально… А от решта – мають короткострокові контракти, в основному в Польщі. І значна частина цих людей – вона, звичайно, в Україні. Тому можна говорити про кількість від декількох сотень тисяч до 2 млн максимум", – зазначає експерт програми "Внутрішня та зовнішня політика" Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

Президентка Асоціації адвокатів України Зоя Ярош додає: "Їхнє повернення свідчить про те, що у нас збільшилася кількість трудових ресурсів. Але чи зможуть вони знайти роботу зараз за такого спаду економіки – на мій погляд, шанси не дуже великі".